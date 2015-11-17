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Мероприятия рынка систем безопасности: выставки, семинары, конференции

 
 

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Обзор коробочных решений для безопасности малых объектов
"Алгоритм безопасности"
№6, 2016

Выход из печати 30 декабря 2016 г.		 Algoritm Bezopasnosti magazine

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Cпециальный выпуск, ставший уже традиционным, кроме каталога новых разработок от ведущих производителей  оборудования для систем безопасности  дополнен разделами о достижениях и успехах компаний в 2016 году.  Это позволит нашим читателям более подробно познакомиться не только с новинками, но и с самими производителям. Читайте подробно >>>
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Лучшие просмотры статей за I квартал 2016 года.

Система пожарной сигнализации на объекте: защита от пожара или бутафория. Круглый стол
Основные виды криминальных угроз банкоматам и способы противодействия этим угрозам. А. Климов, Н. Рябцев
СКУД и сертификация ФСТЭК. П. Шмелев
Решения для типовых объектов: проекты систем безопасности крупных объектов торговли
Пожарная безопасность крупных торговых комплексов. Д. Силин
Эффективная система видеонаблюдения в торговом центре. А. Майоров
Смежные разделы в области газового пожаротушения. П. Иванов
Cистема нормирования устойчивости СПС к дестабилизирующим факторам. А.В. Зайцев
Технологии подсчета посетителей в сфере ритейла. Т. Векилов
Особенности проектирования систем безопасности объектов транспорта. Ю.А. Тарасов
 
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Возрастная категория: 16+
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27.12.2016

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27.12.2016

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27.12.2016

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27.12.2016

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27.12.2016

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27.12.2016

Новинка! Optimus DS-720W - беспроводной Wi-Fi домофон

23.12.2016

Астерос: Единый реестр отечественного ПО пополнила линейка решений А3

23.12.2016

Начало поставок ШКП-110 с УПП

22.12.2016

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22.12.2016

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22.12.2016

НСОПБ собирает предложения по актуальным вопросам, которые позволят сохранить безопасность на объектах защиты

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21.12.2016

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21.12.2016

Новогодняя акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016

21.12.2016

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20.12.2016

8 декабря 2016 года состоялось открытие регионального офиса ОНКОМ в городе КРАСНОДАР!

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Securica 28 февраля – 3 марта 2017 • Краснодар
Средства и системы безопасности. Антитеррор. IT-технологии. Системы телекоммуникаций и связи-2016 14—15 декабря Томск
XXI ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ» 21-22 февраля 2017 г. Казань
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