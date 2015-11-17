"Алгоритм безопасности"

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Мероприятия рынка систем безопасности: выставки, семинары, конференции
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Возрастная категория: 16+
С Новым Годом!
Новый контроллер STEMAX SX820 от НПП "Стелс" уже в продаже!
НОВИНКА! Контролируй больше с беспроводной WI-FI видеокамерой EL ICP1.0(2.8)W
Новая наружная PTZ-камера торговой марки Smartec с Full HD, аппаратным WDR и 8 турами автопатрулирования
Расширяя границы: nanoCAD 8.1 делает ваши чертежи чище
Honeywell: в новый 2017-й год с актуальными решениями для IP-видео
Естай Джангунаков: "Юпитер" в Нацгвардии
ЭволитСтрой – безопасность на выгодных условиях по франшизе с Видеоглазом
Новости кабельного завода ТПД Паритет. Наши инновации победили!
Новая уличная камера AXIS M2025-LE с Full HD при 25 к/с, обзором 115° и ИК-подсветкой на 15 м
Новый контроллер Matrix-II Wi-Fi бесплатно
Вышла новая версия интегрированной платформы безопасности "Интеллект" 4.10.2
"ЭЛЕСТА": Охрана детства – забота о будущем
Новинка! Optimus DS-720W - беспроводной Wi-Fi домофон
Астерос: Единый реестр отечественного ПО пополнила линейка решений А3
Начало поставок ШКП-110 с УПП
"АйТи. Смарт системы" расширяют экспорт RFID-решений
IPTRONIC и компания "Видеоглаз" анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
НСОПБ собирает предложения по актуальным вопросам, которые позволят сохранить безопасность на объектах защиты
Аэропорт Франкфурт выбирает мультифокальную матричную систему Panomera® для защиты периметра
MERLION стал дистрибьютором компании Rubetek
Новинки Smartec - кнопки выхода с наработкой на отказ более 1 000 000 циклов
Новогодняя акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
АйТиСпутник – низкие цены на безопасность в столице по франшизе с "Видеоглазом"
8 декабря 2016 года состоялось открытие регионального офиса ОНКОМ в городе КРАСНОДАР!
Редакция утвердила планы на 2017 год
Серия бюджетных камер Eco марки Alteron by Smartec
Решения для гибких офисов от Office Anatomy
УМКА для детской безопасности
Компания "Болид" объявляет о выпуске новой версии ПО АРМ "Ресурс"
Honeywell выпустила бюджетные уличные IP-камеры с адаптивной ИК-подсветкой
TANTOS TSn-7U450W-V – антивандальный телекоммуникационный шкаф
Конференция "SecuFinance: Защитные технологии банка будущего"
Линейка FISH EYE IP-камер IDIS пополнилась новинкой с разрешением 5 Мп
Компании "Нанософт" и Mentor Graphics подписали дистрибьюторский договор
Долгожданная новость для всех пользователей nanoCAD ЛЭП
Ассортимент "Амиком" пополнился новой серией коммутаторов от Hikvision
Выпуск модернизированной версии прибора оповещения "Рупор"
Вопросы противопожарной защиты в №5 "Алгоритма безопасности"
Интеграция сервисов Guard SaaS и Ivideon
AXIS: признанное качество. Сделано в России – репортаж из посольства Швеции в Москве
Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Межкамерный трекинг Macroscop отмечен экспертами All-over-IP 2016
Новые камеры видеонаблюдения Samsung с поддержкой кодека H.265 и интеллектуальной видеокомпресии
Аэропорт "Норильск" планирует внедрять систему интеллектуального анализа изображений и строить новое периметровое ограждение
Дудинский морской порт "Норникеля" приступил к реализации проекта модернизации системы безопасности
Инженер "в комплекте" – акция от "ВИТ-Центр"
Новый блок питания OPTIMUS 12/1.3 MINI
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Новые 5 Мп объективы в компактном корпусе для систем машинного зрения от TAMRON
Компания "Вокорд" и компания R-ID представляют облачные сервисы как инструмент аналитики в ритейле
Пути интеграции приборов учета электроэнергии в системы автоматизации зданий
Нижний Новгород: конечная остановка в путешествии "Код ИБ"
Группа компаний CSoft приняла участие в конференции посвященной системам управления жизненным циклом авиационной техники
Комплексные решения для спортивных сооружений
AHD регистраторы EL – новые технологии по выгодным ценам
Линейка Performance от Honeywell: новейшие технологии безопасности в IP-системе
Конкурсы проектов в России, Беларуси и Казахстане!
Новые 2 Мп купольные камеры AXIS P3225-V Mk II с P-Iris объективом, технологией Lightfinder и WDR 120 дБ
"АРМО-Системы" представлены 8-, 16- и 24-канальные видеорегистраторы марки AXIS с поддержкой 4К камер
Новинка! Мощный источник бесперебойного питания ББП-65 Max
Комбинированные кабели для систем видеонаблюдения от ЗАО "СПКБ Техно"
Оптимальные условия на видеонаблюдение в Томске –от "Автоматик-Маркет" по франшизе с "Видеоглазом"
Премьера CBC Group - высокочувствительные Full HD камеры GANZ GenStar II с широким аналитическим функционалом
Огневые натурные испытания агрегатной установки пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления
Российские аспирационные извещатели FAAST LT сертифицированы
ТБ Форум 2017: Кейс-стади и проекты по безопасности на объектах РусГидро, Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Башнефть
Еще раз о беспроводной сигнализации
Hikvison – №1 в рейтинге Top Security 50
№6/2015 "Алгоритма безопасности" в открытом доступе
Специалистов служб безопасности и IT отделов ждут в Петербурге
Полная версия «Алгоритм безопасности» № 5 доступна для всех
Законодательное регулирование и перспективы российского ПО
Hikvision - экспонент All-Over-IP 2015
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